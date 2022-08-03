СССР, одно из самых необычных государств на политической карте мира, прекратило свое существование 8 декабря 1991 года. Было это явление случайным или закономерным? К каким последствиям привел распад Советского Союза?



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