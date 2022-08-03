Системный кризис советского государства
Wink
Детям
11 класс. История России
Перестройка. 1985 - 1991 гг
Системный кризис советского государства

11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 9 серия 6 смотреть онлайн

6.52020, Системный кризис советского государства
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

СССР, одно из самых необычных государств на политической карте мира, прекратило свое существование 8 декабря 1991 года. Было это явление случайным или закономерным? К каким последствиям привел распад Советского Союза?

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Жанр
Образовательные
Время
22 мин / 00:22

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