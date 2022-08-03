WinkДетям11 класс. История РоссииПерестройка. 1985 - 1991 ггСистемный кризис советского государства
11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 9 серия 6 смотреть онлайн
6.52020, Системный кризис советского государства
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
СССР, одно из самых необычных государств на политической карте мира, прекратило свое существование 8 декабря 1991 года. Было это явление случайным или закономерным? К каким последствиям привел распад Советского Союза?
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