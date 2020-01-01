WinkДетям10 класс. ОбществознаниеЧеловек и правоСистема права РФ
10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
6.32020, Система права РФ
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В ходе урока все желающие смогут самостоятельно изучить тему Система права РФ. На нем мы рассмотрим, как осуществляется система права в Российской Федерации, которая относится к романо-германской (континентальной) правой системе. Такая система права подразумевает жесткую иерархию, у которой есть свои ограничения.
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