10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

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В ходе урока все желающие смогут самостоятельно изучить тему Система права РФ. На нем мы рассмотрим, как осуществляется система права в Российской Федерации, которая относится к романо-германской (континентальной) правой системе. Такая система права подразумевает жесткую иерархию, у которой есть свои ограничения.



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