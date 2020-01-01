Система образования Российской Федерации
Wink
Детям
8 класс. Обществознание
Сфера духовной культуры
Система образования Российской Федерации

8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

6.22020, Система образования Российской Федерации
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На данном уроке мы поговорим о системе образования в Российской Федерации, выясним, из каких элементов состоит общее и профессиональное образование. Также мы поговорим о предстоящем в 9 классе выборе дальнейшего этапа образования и переквалификации. Выясним, почему образование в современном обществе должно быть непрерывным.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Система образования Российской Федерации 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг