Система кровообращения
Wink
Детям
4 класс. Окружающий мир
Человеческий организм
Система кровообращения

4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

6.82020, Система кровообращения
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сегодня на уроке мы узнаем, что называется системой кровообращения человека, назовем составляющие системы кровообращения: сердце, артерии, вены. Проследим движение крови от сердца к органам тела человека и обратно. Рассмотрим, как работает человеческое сердце.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг