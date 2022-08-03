Сирена (сериал, 2020) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
2020, Siren
Фэнтези, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Фантастический сериал о крайне недружелюбных русалках. Рыбаки из небольшого города у океана ловят в свои сети девушку с хвостом. Удивительное создание отправляют в лабораторию на исследование. На помощь русалке спешит ее сестра в облике человека.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
