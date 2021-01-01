Синий Фил (сериал, 2021) сезон 1 серия 310 смотреть онлайн

Самый смелый и шокирующий фэнтези-сериал последнего времени. Семь Королевств Вестероса поглощены придворными интригами и распрями знатных домов, пока на севере собирается зло, способное уничтожить весь мир. Королевскую Гавань потрясает печальная новость – умер советник правителя Джон Аррен. Король Роберт Баратеон отправляется к старому другу Неду Старку в Винтерфелл, чтобы уговорить его стать преемником Аррена. У Старка же есть основания считать, что смерти советника замешан дом Ланнистеров, к которому принадлежит жена короля Серсея. Тем временем далеко за морем принц в изгнании Визерис Таргариен строит планы своего возвращения на трон. А на севере за Стеной, отделяющей Семь Королевств от разрозненных племен Одичалых, начинают происходить странные события, обещающие скорое возвращение зловещих белых ходоков. Посмотреть сериал «Игра престолов» и узнать, чем закончится эта запутанная история интриг, предательств и смертей, можно на Wink – онлайн и в хорошем качестве.



Сериал Синий Фил 293: Игра престолов с Климом Жукариеном (сезон 8, серия 6) 1 сезон 310 серия