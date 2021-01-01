Синий Фил (сериал, 2021) сезон 1 серия 239 смотреть онлайн

Синий Фил 236: Первому игроку приготовиться, Я сражаюсь с великанами, Каникулы президента
Эта серия пока недоступна

О сериале

Авторский проект известного переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова, посвященный обсуждаемым фильмам, звездам и сериалам. В каждом выпуске вас ждут горячие дискуссии с экспертами обо всем самом интересном в мире кино и поп-культуры. Внимание: ненормативная лексика!

