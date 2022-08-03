Синичкин календарь. Серия 4
Wink
Детям
Синичкин календарь
1-й сезон
4-я серия

Синичкин календарь (мультсериал, 1984) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.51984, Синичкин календарь. Серия 4
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мультипликационный фильм о лесных жителях по мотивам рассказов Виталия Бианки из четырех частей-сезонов: Лето, Осень, Зима и Весна.

Страна
СССР
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Синичкин календарь»