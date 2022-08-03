Синичкин календарь (мультсериал, 1984) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkДетямСиничкин календарь1-й сезон2-я серия
7.51984, Синичкин календарь. Серия 2
Мультипликационный фильм о лесных жителях по мотивам рассказов Виталия Бианки из четырех частей-сезонов: Лето, Осень, Зима и Весна.
СтранаСССР
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время8 мин / 00:08
5.8 КиноПоиск
- ЮКРежиссёр
Юлиан
Калишер
- ТЛАктриса
Татьяна
Ленникова
- АПАктёр
А.
Петров
- ЕБАктриса
Екатерина
Бабаева
- Актриса
Светлана
Харлап
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- СТАктриса
Светлана
Травкина
- РСАктёр
Рогволд
Суховерко
- ЛИАктриса
Людмила
Ильина
- ААСценарист
А.
Арбатова
- ТПСценарист
Татьяна
Правдивцева
- ВБСценарист
Виталий
Бианки
- ИГПродюсер
Игорь
Гелашвили
- ЛТХудожница
Людмила
Танасенко
- ЕЗХудожница
Елена
Зеленина
- ССМонтажёр
Светлана
Симухина
- ЕТОператор
Евгений
Туревич
- НККомпозитор
Николай
Каретников