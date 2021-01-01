Сильное, спортивное и упругое тело с ВИИТ!
Wink
Детям
FitnessoManiya
1-й сезон
Сильное, спортивное и упругое тело с ВИИТ!

FitnessoManiya (сериал, 2021) сезон 1 серия 186 смотреть онлайн бесплатно

8.02021, Сильное, спортивное и упругое тело с ВИИТ!
Блог12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Всем привет! Меня зовут Янелия Скрипник, и я здесь для того, чтобы помочь вам создать фигуру вашей МЕЧТЫ! На канале Fitnessomaniya вы найдете разные программы жиросжигающих и силовых тренировок, направленных на улучшение пропорций вашей фигуры и создание красивого спортивного тела, а также оздоровительные йога-комплексы и советы по правильному сбалансированному питанию. На этом канале каждый найдет то, что его интересует в сфере ЗОЖ и ПП, там есть не только тренировки, но и много другой интересной информации о причинах нашего организма "худеть" и "толстеть". Вобщем здесь я постараюсь дать вам как можно больше полезной информации, чтобы вы смогли изменить свои привычки и жизнь в целом в лучшую сторону!

Сериал Сильное, спортивное и упругое тело с ВИИТ! 1 сезон 186 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог

Рейтинг