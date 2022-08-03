Сиддхи и Винаяк (сериал, 2017) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

Эта история началась, когда заглавным героям не было и 10 лет. Творчески одаренная девочка Сидхи готовится к конкурсу талантов, где ей предстоит сражаться с более взрослыми участниками, и знакомится с мальчишкой по имени Винаяк. Дети становятся друзьями, но судьба разлучает их на долгие годы. И вот повзрослевшая Сидхи без всякого энтузиазма работает танцовщицей на популярном шоу, чтобы содержать свою семью, и вновь встречает Винаяка. Былые чувства усиливаются и превращаются в страстную любовь. Но есть ли у нее будущее?

