Wink
Сериалы
Шулер
1-й сезон
6-я серия

Шулер (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2013, Шулер. 6 серия
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Узнав, что Костик так и не уехал, Балабан начинает мстить: отныне ни о каких аферах в Одессе не может быть и речи. Кроме того, Балабан требует с племянника долг – пятьдесят тысяч рублей.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шулер»