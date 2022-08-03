Шулер (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

На кону карточной игры – передел криминальной власти в Одессе. Костик с удивлением встречает своего противника – это приехавший из Москвы Гога. Но игра теряет весь смысл, когда подельники Гоги похищают Майю. Дядя и племянник впервые объединяют свои усилия, чтобы спасти девушку.

