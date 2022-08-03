Wink
Штрафник
1-й сезон
4-я серия

Штрафник (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2016, Штрафник. Сезон 1. Серия 4
Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Капитан Игнат Белов возвращается домой после окончания службы. В поезде он встречает преступника Сыча, которого знает с детства. Много лет назад Сыч с малолетними подельниками втянул маленького Игната в ограбление склада с тушeнкой. Получилось так, что Игнат спас Сыча, попавшего в ловушку, но дальше их дороги разошлись. Сыч рад встрече и предлагает Игнату еще раз рискнуть, но тот отказывается. Заподозрив, что «кореш» что-то задумал, Игнат решает ему помешать.

Россия
Боевик
SD
52 мин / 00:52

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb