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Штамм (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2014, The Strain
Ужасы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В аэропорту Нью-Йорка приземляется самолет из Берлина. Все пассажиры и члены экипажа мертвы. Специалисты во главе с эпидемиологом Эфраимом Гудвезером начинают выяснять обстоятельства массовой гибели, и оказывается, что все люди из самолета заражены вирусом вампиризма. Горожане в панике.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы, Драмы, Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Штамм»

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