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Шпионка (сериал, 2005) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

2005, Alias
Фантастика18+

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Сюжет

Однажды от своего отца Джека Сидни узнаeт страшную правду: оказывается, она работает на международную шпионскую организацию. Чувствуя себя одураченной, Сидни клянeтся уничтожить еe. И становится двойным агентом ЦРУ.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шпионка»