Шпионка (сериал, 2001) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Однажды от своего отца Джека Сидни узнаeт страшную правду: оказывается, она работает на международную шпионскую организацию. Чувствуя себя одураченной, Сидни клянeтся уничтожить еe. И становится двойным агентом ЦРУ.



