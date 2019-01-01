Шпагат (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
9.12019, Шпагат. Серия 6
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Как для женщин, так и мужчин умение садиться на шпагат — не только красивый трюк, но и очень полезный навык. Шпагат укрепляет позвоночник, благотворно влияет на здоровье органов малого таза, является хорошей профилактикой артрита, артроза, снимает мышечное напряжение и делает стройнее ноги. Попробуйте уникальный формат тренировок от гимнастки мирового класса, трехкратной чемпионки Кубка мира Александры Корчагиной. Вы убедитесь: шпагат творит чудеса!
