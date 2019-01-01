Шоу пошло не так. Серия 5
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Шоу пошло не так (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2019, The Goes Wrong Show
Комедия18+

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О сериале

У каждого эпизода британского сериала с говорящим названием свой жанр — от шпионского триллера до рождественской басни. Неизменным остается только одно: это всегда очень смешно. Зарисовки из жизни горе-актеров, каждое выступление которых оборачивается катастрофой, обладают поистине терапевтическим эффектом — мы смеемся не над ними, а вместе с ними.

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Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb