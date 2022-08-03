Шоу пошло не так (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

У каждого эпизода британского сериала с говорящим названием свой жанр — от шпионского триллера до рождественской басни. Неизменным остается только одно: это всегда очень смешно. Зарисовки из жизни горе-актеров, каждое выступление которых оборачивается катастрофой, обладают поистине терапевтическим эффектом — мы смеемся не над ними, а вместе с ними.

