Шоу о Дружбе (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Верный друг лучше сотни слуг», «Не мил и свет, когда друга нет» ― пословиц о дружбе не счесть, ведь это огромная ценность ― найти кого-то близкого по духу. Сборник мультфильмов учит детей дружелюбию, рассказывая добрые истории про настоящих друзей.



Сериал Шоу о Дружбе 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.