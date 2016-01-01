Шоу о Дружбе. Серия 1
Wink
Детям
Шоу о Дружбе
1-й сезон
1-я серия

Шоу о Дружбе (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

5.82016, The Friendship show
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Верный друг лучше сотни слуг», «Не мил и свет, когда друга нет» ― пословиц о дружбе не счесть, ведь это огромная ценность ― найти кого-то близкого по духу. Сборник мультфильмов учит детей дружелюбию, рассказывая добрые истории про настоящих друзей.

Сериал Шоу о Дружбе 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг