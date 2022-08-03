Шоу Майкла Дж. Фокса (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2013, The Michael J. Fox Show 1.8
Комедия12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Майка приглашают принять участие в благотворительной игре в гольф, и супруги Генри решают устроить там романтический выходной, однако другая знаменитость становится камнем преткновения Майка. Пока родители в отъезде, младшие Генри решают сдать свою квартиру.
ЖанрКомедия
КачествоSD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЭФРежиссёр
Эндрю
Флеминг
- Режиссёр
Скотт
Эллис
- ДФРежиссёр
Джон
Фортенберри
- ВНРежиссёр
Виктор
Нелли мл.
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- ББАктриса
Бетси
Брандт
- КРАктёр
Конор
Ромеро
- ДГАктриса
Джульетта
Голья
- ДГАктёр
Джек
Гор
- Актриса
Кэти
Финнеран
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- АНАктриса
Ана
Ногейра
- ДКАктёр
Джейсон
Кравиц
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- ЛЗСценарист
Лон
Зиммет
- ЭАСценарист
Эми
Аниоби
- МБСценарист
Мэгги
Бандур
- ТСПродюсер
Тами
Сэгер
- Продюсер
Майкл
Дж. Фокс
- Продюсер
Уилл
Глак
- ГСХудожница
Гэй
С. Бакли
- МХХудожница
Марсия
Хиндс
- АММонтажёр
Алекс
Минник
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- МГОператор
Майкл
Грейди
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони