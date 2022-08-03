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Шоу Майкла Дж. Фокса
1-й сезон
5-я серия

Шоу Майкла Дж. Фокса (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2013, The Michael J. Fox Show 1.5
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ева становится интерном Сьюзан. Энни не может найти в себе силы признаться Ли, что подростковый роман, который она пишет, просто ужасен. Йен проводит собеседование для потенциальных участников своего нового бизнес-проекта, а помогает ему в этом Грэм.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шоу Майкла Дж. Фокса»