Ева становится интерном Сьюзан. Энни не может найти в себе силы признаться Ли, что подростковый роман, который она пишет, просто ужасен. Йен проводит собеседование для потенциальных участников своего нового бизнес-проекта, а помогает ему в этом Грэм.

