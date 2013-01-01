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Шоу Майкла Дж. Фокса
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Шоу Майкла Дж. Фокса (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, The Michael J. Fox Show 1.2
Комедии12+

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Сюжет

Майку нравится недавно разведeнная соседка Келли. Ева, дочь Майка, пытается подружиться с девочкой, которую считает лесбиянкой. Ли притворяется, что Грэм — еe сын, чтобы подружиться с другими матерями-одиночками.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шоу Майкла Дж. Фокса»

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