Шоу Майкла Дж. Фокса (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Майку нравится недавно разведeнная соседка Келли. Ева, дочь Майка, пытается подружиться с девочкой, которую считает лесбиянкой. Ли притворяется, что Грэм — еe сын, чтобы подружиться с другими матерями-одиночками.



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