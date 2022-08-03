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Шоу Майкла Дж. Фокса
1-й сезон
13-я серия

Шоу Майкла Дж. Фокса (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2013, The Michael J. Fox Show 1.13
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Майк узнает о том, что один из его соседей по имени Норвуд - известный гангстер. Майк хочет взять у мафиози интервью. Тем временем, Ли считает что, наконец, нашла мужчину своей мечты.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шоу Майкла Дж. Фокса»