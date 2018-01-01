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Шоу братьев Шумахеров (сериал, 2018) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн
2018, Шоу братьев Шумахеров. Сезон 2. Серия 11_COPY_1
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Сюжет
Шоу братьев Шумахеров — это развлекательное юмористическое шоу,. Основной темой для шуток стали взаимоотношения между мужчиной и женщиной — вопрос интересующий и интригующий все поколения во все времена. Актеры шоу примеряют на себя различные образы и иронично и остро шутят над проблемами, волнующими представителей обоих полов.
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