Шоу братьев Шумахеров. Сезон 2. Серия 11
Wink
Детям
Шоу братьев Шумахеров
2-й сезон
11-я серия

Шоу братьев Шумахеров (сериал, 2018) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

2018, Шоу братьев Шумахеров. Сезон 2. Серия 11
18+

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О сериале

Шоу братьев Шумахеров — это развлекательное юмористическое шоу,. Основной темой для шуток стали взаимоотношения между мужчиной и женщиной — вопрос интересующий и интригующий все поколения во все времена. Актеры шоу примеряют на себя различные образы и иронично и остро шутят над проблемами, волнующими представителей обоих полов.

Страна
Россия
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

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