WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 81-й сезонШон Брэди vs Кристиан Агилера
UFC Fight Night Las Vegas 8 (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Главным событием на UFC Fight Night 175 в Лас-Вегасе стал бой между бывшим претендентом на пояс чемпиона в полутяжeлом весе Энтони Смитом и Александром Ракичем.
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