WinkДетямШоколад Рейчел Ку1-й сезон2-я серия
Шоколад Рейчел Ку (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2021, Rachel Khoo's Chocolate
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Кулинарный писатель и повар Рэйчел Ку исследует захватывающий мир шоколада. Она пробует соблазнительные угощения, демонстрирует классические рецепты и добавляет неожиданные нотки своим любимым десертам.
Сериал Шоколад Рейчел Ку 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрТВ-шоу
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
6.5 IMDb