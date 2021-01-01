Шоколад Рейчел Ку (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Шоколад Рейчел Ку. Серия 2
Шоколад Рейчел Ку
1-й сезон
2-я серия

2021, Rachel Khoo's Chocolate
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кулинарный писатель и повар Рэйчел Ку исследует захватывающий мир шоколада. Она пробует соблазнительные угощения, демонстрирует классические рецепты и добавляет неожиданные нотки своим любимым десертам.

Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.5 IMDb