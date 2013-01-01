Школьные хроники Анжелы. Сезон 1. Серия 4
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Школьные хроники Анжелы
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Школьные хроники Анжелы (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2013, Ja'mie: Private School Girl 1
Комедии18+

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Сюжет

Один за всех. Такого мы еще точно никогда не видели. Комедия в жанре мокьюментари о жизни учениц частной гимназии. Анжела, главная школьная воображала, командует одноклассницами, воюет с младшей сестрой, влюбляется, наряжается и постоянно ведет дневник. В общем, настоящая девушка-чума в школьной форме.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb