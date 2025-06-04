WinkСериалыШкольные духи1-й сезон1-я серия
Школьные духи (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2023, Школьные духи. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- БДРежиссёр
Брайан
Дэннели
- ХМРежиссёр
Ханна
Макферсон
- Режиссёр
Макс
Уинклер
- ММАктёр
Майло
Манхейм
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- КПАктриса
Киара
Пикардо
- НПАктёр
Ник
Пульезе
- КФАктёр
Кристиан
Флорес
- СМАктёр
Спенсер
Макферсон
- РУАктриса
Рэйнбоу
Уэделл
- ДЦАктёр
Джош
Цуккерман
- СЯАктриса
Сара
Яркин
- МДАктриса
Мария
Диззия
- ОГСценарист
Оливер
Голдстик
- ОГПродюсер
Оливер
Голдстик
- ДДПродюсер
Дон
Данн
- ДППродюсер
Дональд
Петерсен
- КИХудожница
Катрин
Ирча
- БХХудожница
Беверли
Хюн
- РЛМонтажёр
Роберт
Латтанцио
- ЛБМонтажёр
Лори
Болл
- АУКомпозитор
Анна
Уоронкер