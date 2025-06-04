Школьные духи. Сезон 1. Серия 1
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Школьные духи (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Школьные духи. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Драма18+

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О сериале

После смерти школьница Мэдди застревает в загробной жизни: она знакомится с другими молодыми призраками, привыкает к тому, что живые друзья не замечают ее, и пытается раскрыть собственное убийство.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Школьные духи»