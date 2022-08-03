WinkДетямШкола рыка1-й сезон37-я серия
Школа рыка (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн
6.82017, School of Roars
Мультсериалы, Развивающие0+
О сериале
Первый год учeбы — один из самых важных и тревожных моментов в жизни каждого ребeнка. Новые знакомства, первые учителя, обязательная школьная форма, учебники, дневники, оценки… Всe это нужно удержать в своей голове! И при этом нужно учиться быть самостоятельным и приспосабливаться к новой обстановке без чужой помощи. «Школа рыка» — проводник дошколят в этот сложный взрослый мир.
СтранаВеликобритания
ЖанрРазвивающие, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
7.1 IMDb