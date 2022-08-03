Шиммер и Шайн. Сезон 4. Зара-звезда|Молния, что бьет дважды
Wink
Детям
Шиммер и Шайн
4-й сезон
5-я серия

Шиммер и Шайн (мультсериал, 2018) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

8.42018, Shimmer and Shine
Мультсериалы, Приключения0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Шиммер и Шайн – волшебные сестрички-джинны. Они много лет просидели в кувшине, пока их не нашла маленькая Лия. Шиммер и Шайн должны исполнять самые заветные желания девочки, но еще не научились в полной мере владеть магией, и поэтому очень часто провоцируют смешные и нелепые ситуации.

Страна
США
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шиммер и Шайн»