Шиммер и Шайн (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Шиммер и Шайн – волшебные сестрички-джинны. Они много лет просидели в кувшине, пока их не нашла маленькая Лия. Шиммер и Шайн должны исполнять самые заветные желания девочки, но еще не научились в полной мере владеть магией, и поэтому очень часто провоцируют смешные и нелепые ситуации.

