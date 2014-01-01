Wink
Сериалы
Шерлок
3-й сезон
3-я серия

Шерлок (сериал, 2014) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

2014, Sherlock
Детектив, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Всем известный персонаж Конана Дойля – Шерлок Холмс – вновь вступает в схватку с гениями преступного мира. Как всегда рядом с ним его верный помощник – доктор Ватсон.

Сериал Шерлок 3 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок»