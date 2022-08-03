WinkСериалыШерлок Холмс1-й сезон7-я серия
Шерлок Холмс (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2013, Шерлок Холмс. Серия 7
Триллер, Приключения18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
К Холмсу с просьбой о помощи вновь обращается Ирэн Адлер – женщина, уже разбившая ему сердце. И непрактичный сыщик снова идет на риск, даже понимая, что никогда не будет вознагражден…
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кавун
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актриса
Ольга
Волкова
- АИАктёр
Александр
Ильин
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Александр
Голубев
- Актриса
Лянка
Грыу
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- ОПСценарист
Олег
Погодин
- АКСценарист
Андрей
Кавун
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ДДПродюсер
Дмитрий
Добужинский
- ОМПродюсер
Ольга
Максимова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ЛКХудожница
Лариса
Конникова
- АММонтажёр
Андрей
Мельников
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- МУМонтажёр
Максим
Урманов
- АВОператор
Антуан
Вивас-Денисов
- ГМКомпозитор
Гари
Миллер