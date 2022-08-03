К доктору Уотсону пришла писательская слава. Толпы восторженных поклонников осаждают Бейкер-стрит в надежде увидеть знаменитого сыщика. Дело чуть не доходит до выселения и писателя, и его героя – миссис Хадсон отнюдь не в восторге от того, что ее уютная квартирка превратилась в проходной двор…

