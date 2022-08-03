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Шерлок Холмс
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Шерлок Холмс (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2013, Шерлок Холмс. Серия 6
Триллер, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

К доктору Уотсону пришла писательская слава. Толпы восторженных поклонников осаждают Бейкер-стрит в надежде увидеть знаменитого сыщика. Дело чуть не доходит до выселения и писателя, и его героя – миссис Хадсон отнюдь не в восторге от того, что ее уютная квартирка превратилась в проходной двор…

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок Холмс»