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Шерлок Холмс
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5-я серия

Шерлок Холмс (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2013, Шерлок Холмс. Серия 5
Триллер, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ключ к сокровищам самого Карла Великого зашифрован в таинственном ритуале. Сэр Реджинальд Месгрейв боится проходить некий обряд, уже погубивший его отца. Он обращается к Холмсу...

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок Холмс»