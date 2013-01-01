Шерлок Холмс (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Доктор Уотсон замечает, что Холмс раздосадован тем, что Ирэн Адлер, возможно, украла важную фотографию. Похоже, красавица серьезно задела сердце неприступного сыщика. А тем временем в одном из лондонских фотоателье происходит взрыв, гибнет фотограф.



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