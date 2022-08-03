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Шерлок Холмс
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Шерлок Холмс (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Шерлок Холмс. Серия 1
Триллер, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ветеран-афганец и юный сыщик сначала селятся вместе, а потом становятся друзьями и сотрудниками в нелегком деле поимки преступников.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок Холмс»