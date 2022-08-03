"Собаки Баскервиля". К Шерлоку за помощью обращается Генри Найт. В детстве он стал свидетелем гибели своего отца из-за гигантской собаки-монстра. С тех пор Генри преследуют ночные кошмары, а теперь к ним добавились ещe и страшные предчувствия. Шерлок и Ватсон отправляются в поместье Генри в Дартмур. Недалеко от него находится военная база «Баскервиль», на которой проводят сверхсекретные эксперименты. Основа — повесть «Собака Баскервилей», рассказ «Дьяволова нога».

