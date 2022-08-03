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Шерлок (сериал, 2011) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2011, Sherlock 2. 2
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Собаки Баскервиля". К Шерлоку за помощью обращается Генри Найт. В детстве он стал свидетелем гибели своего отца из-за гигантской собаки-монстра. С тех пор Генри преследуют ночные кошмары, а теперь к ним добавились ещe и страшные предчувствия. Шерлок и Ватсон отправляются в поместье Генри в Дартмур. Недалеко от него находится военная база «Баскервиль», на которой проводят сверхсекретные эксперименты. Основа — повесть «Собака Баскервилей», рассказ «Дьяволова нога».

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок»