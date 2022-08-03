"Скандал в Белгравии". Холмс и доктор Ватсон занимаются расследованием дела о шантаже, который угрожает свергнуть монархию. Они распутывают нити, ведущие к замыслам международных террористов, бесцеремонным агентам ЦРУ и заговору в верхах британского правительства. Шерлок вступает в дуэль интеллектов с Ирэн Адлер — таким же безжалостным и выдающимся игроком, как он сам. Основа — рассказ «Скандал в Богемии».

