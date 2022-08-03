Шерлок (сериал, 2011) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2011, Sherlock 2. 1
Детектив, Криминал18+
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О сериале
"Скандал в Белгравии". Холмс и доктор Ватсон занимаются расследованием дела о шантаже, который угрожает свергнуть монархию. Они распутывают нити, ведущие к замыслам международных террористов, бесцеремонным агентам ЦРУ и заговору в верхах британского правительства. Шерлок вступает в дуэль интеллектов с Ирэн Адлер — таким же безжалостным и выдающимся игроком, как он сам. Основа — рассказ «Скандал в Богемии».
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb
- Режиссёр
Пол
Макгиган
- Режиссёр
Ник
Харран
- ЭЛРежиссёр
Эрос
Лин
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актёр
Мартин
Фриман
- УСАктриса
Уна
Стаббс
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- ЛБАктриса
Луиза
Брили
- Актёр
Марк
Гэтисс
- ЭСАктёр
Эндрю
Скотт
- АААктриса
Аманда
Аббингтон
- ДААктёр
Джонатан
Арис
- ВРАктриса
Винетт
Робинсон
- Сценарист
Марк
Гэтисс
- Сценарист
Стивен
Моффат
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- Продюсер
Стивен
Моффат
- Продюсер
Марк
Гэтисс
- БВПродюсер
Берил
Верту
- СВПродюсер
Сью
Верчью
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- ЭДХудожник
Эрвел
Джонс
- ЭТХудожник
Эдвард
Томас
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- НКОператор
Невилл
Кидд
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд
- МПКомпозитор
Майкл
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