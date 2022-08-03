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Шерлок (сериал, 2011) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2011, Sherlock 2. 1
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Скандал в Белгравии". Холмс и доктор Ватсон занимаются расследованием дела о шантаже, который угрожает свергнуть монархию. Они распутывают нити, ведущие к замыслам международных террористов, бесцеремонным агентам ЦРУ и заговору в верхах британского правительства. Шерлок вступает в дуэль интеллектов с Ирэн Адлер — таким же безжалостным и выдающимся игроком, как он сам. Основа — рассказ «Скандал в Богемии».

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок»