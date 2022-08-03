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Шерлок (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2010, Sherlock 1. 2
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Университетский приятель Холмса приглашает его расследовать взлом в кабинете президента банка. Воры ничего не взяли, но оставили на стене странные знаки. Холмсу удается вычислить человека, которому адресовано это послание. Им оказывается брокер Ван Кун. Но его обнаруживают застреленным в комнате с закрытыми изнутри окнами и дверями. Вскоре происходит еще одно убийство - журналист с огнестрельным ранением найден у себя дома. В деле фигурируют все те же странные знаки….

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок»