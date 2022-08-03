Университетский приятель Холмса приглашает его расследовать взлом в кабинете президента банка. Воры ничего не взяли, но оставили на стене странные знаки. Холмсу удается вычислить человека, которому адресовано это послание. Им оказывается брокер Ван Кун. Но его обнаруживают застреленным в комнате с закрытыми изнутри окнами и дверями. Вскоре происходит еще одно убийство - журналист с огнестрельным ранением найден у себя дома. В деле фигурируют все те же странные знаки….

