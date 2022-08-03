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Шерлок (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2010, Sherlock 1. 1
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

2010 год. Четыре таинственных самоубийства, следующих друг за другом, ставят в тупик лондонскую полицию. Инспектор Скотланд-Ярда Лестрейд обращается за помощью к детективу-консультанту Шерлоку Холмсу. Вместе со своим компаньоном доктором Ватсоном Холмс осматривает заброшенный дом - последнее место происшествия, где найдена мертвой женщина, одетая в розовое. Перед смертью погибшая хотела написать какое-то слово. Используя свое излюбленное орудие — метод дедукции, Холмс приходит к выводу, что все четыре эпизода - дело рук серийного убийцы….

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок»