2010 год. Четыре таинственных самоубийства, следующих друг за другом, ставят в тупик лондонскую полицию. Инспектор Скотланд-Ярда Лестрейд обращается за помощью к детективу-консультанту Шерлоку Холмсу. Вместе со своим компаньоном доктором Ватсоном Холмс осматривает заброшенный дом - последнее место происшествия, где найдена мертвой женщина, одетая в розовое. Перед смертью погибшая хотела написать какое-то слово. Используя свое излюбленное орудие — метод дедукции, Холмс приходит к выводу, что все четыре эпизода - дело рук серийного убийцы….

