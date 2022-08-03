Шериф. Серия 9
Wink
Сериалы
Шериф
1-й сезон
9-я серия

Шериф (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.52020, Deputy
Боевик, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В округе Лос-Анджелес погибает шериф — по старому закону на его должность надо взять из текущего состава того, кто дольше всех служит. Этим человеком оказывается законник Билл Холлистер, который меньше всего на свете любит политику, и предпочитает заниматься делами и взрывать плохих парней, а не разговаривать.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шериф»