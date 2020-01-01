Шериф. Серия 4
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Шериф (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52020, Deputy
Боевики, Криминал18+

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О сериале

В округе Лос-Анджелес погибает шериф — по старому закону на его должность надо взять из текущего состава того, кто дольше всех служит. Этим человеком оказывается законник Билл Холлистер, который меньше всего на свете любит политику, и предпочитает заниматься делами и взрывать плохих парней, а не разговаривать.

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Страна
США
Жанр
Боевики, Криминал, Драмы
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шериф»