Шериф (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
8.52020, Deputy
Боевик, Криминал18+
О сериале
В округе Лос-Анджелес погибает шериф — по старому закону на его должность надо взять из текущего состава того, кто дольше всех служит. Этим человеком оказывается законник Билл Холлистер, который меньше всего на свете любит политику, и предпочитает заниматься делами и взрывать плохих парней, а не разговаривать.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- КБРежиссёр
Кэрол
Бенкер
- ЛБРежиссёр
Лаура
Белси
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Яра
Мартинес
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- БТАктриса
Бекс
Тейлор-Клаус
- СГАктриса
Сиена
Гоинс
- Актёр
Шэйн
Пол МакГи
- ДМАктриса
Даниэль
Моне Троуэр
- Актёр
Марк
Мозес
- НЧАктриса
Наталья
Чильюти
- ВХАктриса
Валерия
Хауреги
- КАСценарист
Кимберли
А. Харрисон
- РДСценарист
Рик
Данкл
- КЛПродюсер
Крис
Лонг
- Продюсер
Дэвид
Эйр
- КАПродюсер
Кимберли
А. Харрисон
- ПЧПродюсер
Питер
Чомски
- ТАХудожник
Томас
А. Уолш
- ДЗХудожник
Джейсон
Зев Коэн
- ДСОператор
Джерри
Сиделл
- АКОператор
Алан
Кодильо
- ШМОператор
Шарон
Мейр
- МЕКомпозитор
Михаил
Езерский
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони