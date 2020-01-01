Шериф (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

В округе Лос-Анджелес погибает шериф — по старому закону на его должность надо взять из текущего состава того, кто дольше всех служит. Этим человеком оказывается законник Билл Холлистер, который меньше всего на свете любит политику, и предпочитает заниматься делами и взрывать плохих парней, а не разговаривать.



Сериал Шериф 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.