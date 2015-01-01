Шепот (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Враждебный инопланетный разум стремится покорить Землю. Невольными помощниками пришельцев становятся дети, нуждающиеся в воображаемом друге. Фантазии озорников, играющих с невидимыми приятелями, мало интересуют родителей и воспитателей, пока странные забавы не заканчиваются катастрофой.





Сериал Шепот 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.