Шепот (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Враждебный инопланетный разум стремится покорить Землю. Невольными помощниками пришельцев становятся дети, нуждающиеся в воображаемом друге. Фантазии озорников, играющих с невидимыми приятелями, мало интересуют родителей и воспитателей, пока странные забавы не заканчиваются катастрофой.



